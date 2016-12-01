أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

العوضى رئيسا لاتحاد المعلمين المصريين بدمياط

Google+ Print
العوضى رئيسا لاتحاد المعلمين المصريين بدمياط العوضى رئيسا لاتحاد المعلمين المصريين بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد المعلمين بدمياط على اختيار محمد العوضي رئيسا لاتحاد المعلمين المصريين بدمياط، خلفا لمحمد الطلخاوي الذي طلب إعفائه من موقعه.

وحسب لائحة النظام الأساسي للإتحاد فقد تمت الدعوة للاجتماع لتعديل هيئة مكتب مجلس إدارة الإتحاد، وذلك حسب القانون 61 لسنة 2016 الذي ينص على استكمال الدورة الحالية ، و حتى إجراء الانتخابات لدورة نقابية جديدة طبقا لقانون النقابات العمالية الجديد.

يذكر أن اتحاد المعلمين المصريين هو أحد الكيانات التي أنشأت في أعقاب ثورة 25 يناير وتتبع وزارة القوى العاملة وتهتم بمناقشة مشاكل وقضايا المعلمين

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365