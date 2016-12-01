العوضى رئيسا لاتحاد المعلمين المصريين بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد المعلمين بدمياط على اختيار محمد العوضي رئيسا لاتحاد المعلمين المصريين بدمياط، خلفا لمحمد الطلخاوي الذي طلب إعفائه من موقعه.

وحسب لائحة النظام الأساسي للإتحاد فقد تمت الدعوة للاجتماع لتعديل هيئة مكتب مجلس إدارة الإتحاد، وذلك حسب القانون 61 لسنة 2016 الذي ينص على استكمال الدورة الحالية ، و حتى إجراء الانتخابات لدورة نقابية جديدة طبقا لقانون النقابات العمالية الجديد.

يذكر أن اتحاد المعلمين المصريين هو أحد الكيانات التي أنشأت في أعقاب ثورة 25 يناير وتتبع وزارة القوى العاملة وتهتم بمناقشة مشاكل وقضايا المعلمين