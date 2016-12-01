6 خطوات تساعد على تناول حلويات المولد بدون أضرار.. قطعة صغيرة تكفى

كتبت أمنية فايد

أيام قليلة ويحتفل العالم العربى والإسلامى بالمولد النبوى الشريف، لتمتلئ المنازل بأطباق حلويات المولد المعروفة والممتلئة بالسكريات التى يحذر منها الأطباء.

ورغم كل التحذيرات التى ينادى بها الأطباء فى كل مكان للحد من الإصابة بالأمراض الناتجة تناول حلويات مولد، تقدم الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح لتقليل حجم المخاطر التى يتعرض لها الفرد أثناء احتفاله بالمولد النبوى الشريف، وتقول: "هناك بعض العادات المصرية التى لا يتنازل عنها أى فرد مهما تحدثنا عن ضرر هذه الوجبات على صحتهم، فعلى سبيل المثال هناك البعض يفضل تناول حلويات المولد قبل الإفطار والبعض الآخر يفضل تناولها على مدار اليوم، وكلتا الحالتين لا تقلل من حجم الضرر".

وأضافت: "هناك مجموعة من الخطوات تساعد فى تناول حلويات المولد بأقل الأضرار الممكنة،

وهى..

1.

اختيار حجم حلويات المولد..

يفضل تناول قطعة واحدة من حلويات المولد ذات المقاس الصغير فى اليوم الواحد.

2.

المعاد المناسب لتناول حلويات المولد..

يفضل أن تكون بعد وجبة الإفطار بساعتين حتى تكون هناك فرصة لحرق سعراتها الحرارية الزائدة خلال اليوم.

3.

الوجبات الغذائية المناسبة يوم المولد..

مع قطع الحلوى علينا الالتزام بالأكلات الخفيفة المشوية خالية الدهون والابتعاد عن النشويات وعدم تناول أطعمة أخرى بها سكريات حتى لا ترتفع نسبة فى الجسم، مع الامتناع عن الفاكهة فى ذلك اليوم، لأن الجسم اكتسب كميات من السكر الإضافية، مع الامتناع عن تناول وجبة العشاء.

4.

المشروبات المفضلة مع حلويات المولد..

الشاى الأخضر بعد تناول حلويات المولد مباشرة، أو كوب من الماء عليه نصف ليمونة قبل وجبة حلويات المولد، ولكن يمتنع عن تناول الليمون من هم يعانون من مشكلات فى المعدة والتهابات جدار المعدة.

5.

ممارسة الرياضة..

زيادة المجهود البدنى فى ذلك اليوم عن طريق القيام بتمارين رياضية فترة أطول للمساعدة فى التخلص من السعرات الحرارية الإضافية عليه.

6.

تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.