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بعد أكثر من شهر على رحيلها ..منى سلمان توضح موقفها من قناة «العاصمة»

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بعد أكثر من شهر على رحيلها ..منى سلمان توضح موقفها من قناة «العاصمة» بعد أكثر من شهر على رحيلها ..منى سلمان توضح موقفها من قناة «العاصمة»

مني سلمان

كتبت- إنجي لطفي

قالت الإعلامية منى سلمان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”، إنه رغم إنتهاء علاقتها بقناة “العاصمة” منذ أكثر من شهر ونصف ، و أذيعت خلالها حلقات سجلتها في وقت سابق، إلا أنها مازلت تتلقى الأسئلة من متابعيها ومن السادة الزملاء حول هذه التجربة القصيرة .

ووصفت “سلمان” التجربة بأن لها ظروفها الخاصة التي أوضحتها في وقتها ، مضيفة :” كل ما تبقى هو أن أوضح أنني فخورة بما قدمته مع زملائي في فريق العمل عبر هذه الإطلالة القصيرة التي سعدت فيها بلقائكم ، و ممتنة لمتابعتكم و تشجعيكم المستمر ، و متفهمة للتساؤلات التي أحاطت بالتجربة”.

وتوجهت بالشكر على الدعم و المساندة التي تتمنى أن تكون على قدرها، وتابعت : أتمنى أن ألتقيكم قريبًا في تجربة جديدة أو مغامرة أخرى في مهنة سنظل نعشقها مهما ضاقت نوافذها.

 

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