أخبار نادي الزمالك اليوم 1/12/2016

كتب محمد عراقى

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الداخلية السبت في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري العام.

حرص أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك على الدفاع عن زميله محمود عبد الرحيم جنش خلال أزمته الحالية، بعد رحيله عن معسكر مباراة وادى دجلة الأخيرة، وعدم حضوره للنادى بعدها، اعتراضا على عدم المشاركة فى مباراة وادى دجلة الأخيرة بالدورى .

طالب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بسداد ديون النادى لدى هيئة استاد القاهرة الدولى، والمقدرة بـ5 ملايين جنيه.

تواجد مصطفى فتحى صانع ألعاب نادى الزمالك فى مقر القلعة البيضاء اليوم الخميس، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة التى لحقت به مؤخرا.

تغيب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، عن المران الجماعى لفريقه لليوم الثانى على التوالى، عقب أزمته الأخيرة بعد رحيله عن معسكر مباراة وادى دجلة الأخيرة، وعدم حضوره للنادى بعدها اعتراضا على عدم المشاركة فى المباراة .

دخل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، بعد تعرضه للإصابة بجلطة فى القدم .

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمي عن قائمة الفريق التي سيخوض بها القلعة البيضاء مباراة الداخلية المقرر لها السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 20 لاعبا هم ، أحمد الشناوي وعمر صلاح فى حراسة المرمى ، محمد ناصف وعلي جبر وأحمد دويدار ومحمود حمدي وحسني فتحي وأسامه ابراهيم ورمزي خالد فى الدفاع ، أما خط الوسط فوقع الاختيار على طارق حامد ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وأيمن حفني وستانلي، بينما جاء فى الهجوم مايوكا وباسم مرسي.