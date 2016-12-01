بالمستندات..دعوى لغلق قناة «الخضراء» الليبية لاتهامها رئيس نادي بتجارة المخدرات

أقام أشرف عبد العزيز، المحامى بالنقض ودفاع رجل الأعمال إسماعيل عمر الشيتوى، رئيس النادى الأهلى الليبى سابقًا، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره ، الدعوى رقم 14021 / 71 لسنة 2016 ، ضد كلًا من الممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية والنيل سات ورئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية ورئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعه والتليفزيون ورئيس مجلس ادارة قناة الخضراء الجماهيرية الليبية الفضائية والمدير التنفيذى لقناة الخضراء الجماهيرية الليبية الفضائية ، وحمزة التهامى مذيع ببرنامج نداء ليبيا وباسم الهاشمى الصول بصفته مذيع ببرنامج التحام الجماهير، مطالبًا بإغلاق القناة بسبب الإساءة لموكله بالسب والقذف .

وأوضح محامى رئيس النادى الأهلى الليبى فى تصريحات صحفية، أن مقدم البرنامج حمزة التهامى، أساء إلى رجل الأعمال إسماعيل الشيتوى وإتهمه بأنه تاجر مخدرات .

وأضاف أشرف عبد العزيز، أن قناة الخضراء ليبيا قامت بنشر بيان اعتذار جاء نصه ” يعتذر برنامج نداء ليبيا عن المعلومات التى وردت بخصوص إسماعيل الشيتوى رئيس النادى الأهلى طرابلس سابقًا وإتهامه بتجارة المخدرات كون المعلومات خاطئة وليست صحيحة لذلك وجب التنبيه” .

وفى نهاية حديثه أكد عبد العزيز، أن إعتذار القناة عن تلك الإساءة لا يكفى فى هذه الحالات من التطاول والكذب والإفتراء على الشرفاء.