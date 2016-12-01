أخبار عاجلة

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالمستندات..دعوى لغلق قناة «الخضراء» الليبية لاتهامها رئيس نادي بتجارة المخدرات

Google+ Print
رجل الأعمال إسماعيل عمر الشيتوى، رئيس النادى الأهلى الليبى سابقًا

رجل الأعمال إسماعيل عمر الشيتوى، رئيس النادى الأهلى الليبى سابقًا

أقام أشرف عبد العزيز، المحامى بالنقض ودفاع رجل الأعمال إسماعيل عمر الشيتوى، رئيس النادى الأهلى الليبى سابقًا، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره ، الدعوى رقم 14021 / 71 لسنة 2016 ، ضد كلًا من الممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية والنيل سات ورئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية ورئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعه والتليفزيون ورئيس مجلس ادارة قناة الخضراء الجماهيرية الليبية الفضائية والمدير التنفيذى لقناة الخضراء الجماهيرية الليبية الفضائية ، وحمزة التهامى مذيع ببرنامج نداء ليبيا وباسم الهاشمى الصول بصفته مذيع ببرنامج التحام الجماهير، مطالبًا بإغلاق القناة بسبب الإساءة لموكله بالسب والقذف .

وأوضح محامى رئيس النادى الأهلى الليبى فى تصريحات صحفية، أن مقدم البرنامج حمزة التهامى، أساء إلى رجل الأعمال إسماعيل الشيتوى وإتهمه بأنه تاجر مخدرات .

وأضاف أشرف عبد العزيز، أن قناة الخضراء ليبيا قامت بنشر بيان اعتذار جاء نصه ” يعتذر برنامج نداء ليبيا عن المعلومات التى وردت بخصوص إسماعيل الشيتوى رئيس النادى الأهلى طرابلس سابقًا وإتهامه بتجارة المخدرات كون المعلومات خاطئة وليست صحيحة لذلك وجب التنبيه” .

وفى نهاية حديثه أكد عبد العزيز، أن إعتذار القناة عن تلك الإساءة لا يكفى فى هذه الحالات من التطاول والكذب والإفتراء على الشرفاء.

IMG-20161201-WA0028

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا