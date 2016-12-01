أخبار عاجلة

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور ضمن قرارات الإصلاح الاقتصادى لمواجهة زيادة الأسعار

  • مصر
  • 45
Google+ Print
الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور ضمن قرارات الإصلاح الاقتصادى لمواجهة زيادة الأسعار الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور ضمن قرارات الإصلاح الاقتصادى لمواجهة زيادة الأسعار

ضمن قرارات الاصلاح الاقتصادى التى تتخذها المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والتى تقوم الحكومة باتخاذها بعد تحرير سعر الصرف هى قرار يسعد الملايين من المصريين وهو دراسة رفع الحد الأدنى للأجور والذى يبلغ 1200 جنيه، وتأتى هذه القرارات ضمن سعى الحكومة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين الفقراء محدودى الدخل.

وأكدت مصادر من داخل مجلس النواب بان المجلس يمارس ضغوط كبيرة على الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور فى الفترة الحالية بعد الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وأن مبلغ 1200 جنيه لم تعد كافية لمتطلبات الحياة الأساسية ويجب على الحكومة التدخل لحماية الطبقات الفقيرة، وقد وعدت الحكومة بدراسة هذه الطلبات.

وعقب تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه أطلق العديد من النواب فى المجلس مبادرة تهدف لزيادة المرتبات فى الحكومة للتيسير على المواطنين ومحاربة الفقر، وكان معدل الفقر فى فى عام 2013 يبلغ 26.3% وهى الأسر التى يبلغ إجمالى الدخل لها الشهرى 2570 جنيه، فى حين يبلغ الحد الأدنى للفقر 3921 جنيها شهرياً.

وأكدت المؤشرات الصادرة عن وزارة المالية بأن ما يقرب من 21.7 مليون مواطن مصرى غير قادرين على الحصول على المتطلبات الأساسية من الغذاء والشراب والمسكن والصحة والتعليم حيث وصلت نسبة الفقر فى مناطق الحضر 17.6% من إجمالى السكان فى المناطق الحضرية، وبلغت نسبة الفقر فى المناطق الريفية حوالى 32.4% من إجمالى نسبة السكان فى الريف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري