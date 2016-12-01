أول رد من الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب حول منع دخول المحجبات والسناجل إلى الحفل

شيماء مصطفى

كثيرا مانسمع عن منع الحجاب فى الدول التى لا تعتنق الدين الإسلامى وخاصة فى الأونة الأخيرة قد زادت تلك الحالات فى بعض بلدان العالم فهناك بلدان تمنعه فى عدة مناطق وهناك بلدان تمنعه فى فى الدولة بأكملها ومن يخالف يقوم بدفع غرامه، لكن لم نرى مثل تلك الحاله فى الدول الإسلاميه من قبل ولكن اليوم حدثت فى حفل عمرو دياب بالتجمع الخامس.

حيث نشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعى خبر منع دخول المحجبات لحفل عمرو دياب وهو الأمر الذى أغضب الشعب المصرى بأكمله وليس جماهيرة فقط، ولذلك قام أحد المسئولين بالشركة المنظمه لذلك الحفل بالخروج مع الإعلامى “جابر القرموطى” عبر مداخله هاتفيه فى برنامجة الذى يعرض على قناة العاصمه “مانشيت القرموطى”.

وبرر موقف الشركة قائلا أنهم لم يمنعوا دخول الفتيات الذين يرتدون الحجاب بل كل الأمر أنه زى موحد أعلنته الشركة وهو إرتداء الرجال البدله وإرتداء المرأة فستان “سواريه” ويمنع وجود أى شئ على الرأس ليس إلا، وأضاف أيضا أن من ضمن الشروط عدم حضور أحد منفردا بل يجب أن يكونوا على شكل مجموعات، وأنهى حديثه أنها شروط وضعتها الشركه للحفله ولم تختص الحجاب نهائيا.

شبكةعيونالإخبارية

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