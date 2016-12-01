شكري يستعرض جهود مكافحة الإرهاب مع رئيسة لجنة«الشرق الأوسط» مجلس النواب الأمريكي

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، إلتقى اليوم الخميس، واشنطن مع عضوة مجلس النواب الأمريكى ” إلينانا روسليتين” رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الاوسط وشمال افريقيا بمجلس النواب ، اثناء تواجده في واشنطن.

وتركز اللقاء على تناول مجمل الاوضاع فى منطقة الشرق الاوسط، و استهل وزير الخارجية اللقاء بعرض تقييم مصر لتطورات القضية الفلسطينية ودور مصر فى تشجيع الجانبين الفلسطينى والاسرائيلي على استئناف عملية السلام، كما استعرض الجهود التى تقوم بها مصر فى مجال مكافحة الارهاب، مؤكدًا على اهمية استمرار الدعم الأمريكى لمصر فى هذا المجال ومستعرضا التضحيات التى يقدمها الجيش المصرى والشرطة فى مجال مكافحة الارهاب.

وأضاف “أبو زيد”، أن النائبة الجمهورية استفسرت خلال اللقاء عن تقييم وزير الخارجية للوضع فى سوريا وما يمكن للمجتمع الدولى القيام به للخروج من الوضع الراهن فى سوريا.

وحرص الوزير سامح شكرى، على استعراض مختلف عناصر الرؤية المصرية لحل الأزمة السورية، المتمثلة فى محورية الحل السياسى للازمة ومكافحة الارهاب والتعامل مع الأزمة الانسانية وللحفاظ على مقومات الدولة السورية، بالإضافة إلى الاعتماد على مخرجات اجتماع جنيف كإطار لعملية التحول فى سوريا.

وأكد “شكرى” بشأن مسار العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، على أهمية تلك العلاقة واستراتيجيتها، مستعرضًا مختلف عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وعملية التحول الديمقراطى الجارية فى مصر، مع الإشارة الى اهمية استمرار دعم الولايات المتحدة لمصر كشريك استراتيجى على مدار عقود طويلة لضمان تحقيق النجاح والتقدم المطلوب فى تنفيذ الخطط الطموحة للحكومة المصرية فى هذه المجالات.

وأوضح “شكرى” حجم التحديات المرتبطة ببرنامج الاصلاح الإقتصادى والقرارات الشجاعة التى إتخذتها الحكومة المصرية لمعالجة الإختلالات الاقتصادية الهيكلية التى إتصف بها الإقتصاد المصرى لسنوات طويلة، مستدلا بذلك على جدية الحكومة المصرية واعتزامها الاستمرار فى برنامج الاصلاح مهما كانت التكلفة او التحديات.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، أن وزير الخارجية وجه الدعوة للنائبة لزيارة مصر، حيث أعربت عن تطلعها لإتمام الزيارة فى أقرب فرصة للتعرف عن قرب على الأوضاع فى مصر والدور الهام الذى تقوم به مصر لدعم الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.