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ننشر خطوط الأتوبيسات الجديدة لخدمة المناطق المحرومة بالإسكندرية

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ننشر خطوط الأتوبيسات الجديدة لخدمة المناطق المحرومة بالإسكندرية ننشر خطوط الأتوبيسات الجديدة لخدمة المناطق المحرومة بالإسكندرية

>الاسكندرية جاكلين منير

أصدر اللواء خالد عليوه رئيس هيئة النقل العام بالاسكندرية، تعليمات بتوفير خطوط أتوبيسات لخدمة بعض المناطق لتوفير احتياجاتها من خدمات النقل العام وخاصة لتلافي استغلال بعض سائقي المشاريع في الفتره الاخيرة.

وأشار " عليوة " فى تصريحات له اليوم أنه سيتم توفير الخدمه لأول مره بسيارات مكيفه مع تقليل فترة القناطر وزمن الرحله باتوبيسات الخدمه العاديه والمميزة لتلك المسارات وتكثيف الخطوط وتقديم خدمه متميزه للمواطن السكندرى  وخاصة لطلبة الكليات والمصالح الحكوميه والمستشفيات والبنوك طبقا للنهج الجديد التنموى والمتميز الذي يتبعه السيد اللواء خالد عليوه مما أحدث طفره للنهوض بمنظومة النقل العام بالاسكندريه مع تقليل فترة التقاطر

اولا : خط رقم 60 من جامع ابراهيم حتي ابو قير بخط سير (جامع ابراهيم-صفيه زغلول -محطة -شرقي-طريق الحريه-سيدى جابر-فيكتوريا-ش.جمال عبد الناصر-ش. 45-الملاحه-ش.الملك الصالح-المنتزه- المعموره-ابوقير) والعكس (طريق النازل) لخط رقم 60)

الخط الثاني رقم 51 الانفوشي - المندره  و خط سيره  (الانفوشي- المنشية- محطة الرمل- مجمع الكليات- شرقي- طريق الحريه- فيكتوريا- جمال عبد الناصر- المندره) والعكس

بالاضافة الى اعاده تشغيل خط 12 (محطة الرمل/البيطاش) و مساره (محطة الرمل- المنشيه- الباب الأخضر- كوبري التاريخ- القبارى- الورديان- ش. المكس- الدخليه مدخل البيطاش- شهر العسل- البيطاش) والعكس

وتعديل مسار كل من خطي رقم (731/733)نظرا للحفر والتصليحات في ش. مصطفي كامل

ومسار خط 731 (الانفوشي /مساكن السيوف)بعد تعديل المسار يصبح : (الانفوشي طريق الكورنيش محطة الرمل ش.دعلي مشرفه ش. بورسعيد.مستشفي الشاطبي ش.قنال السويس حتي ساعة الزهور طريق الحريه فيكتوريا ش.الجلاء ميدان الساعه مساكن السيوف) والعكس

أما مسار الخط الثاني 733 فهو  (الانفوشي- الكورنيش- المنشيه- محطة الرمل- الشاطبي- ش.شعراوي- طريق الحريه- فيكتوريا- ش.الجلاء-الساعه- السيوف) والعكس.

 


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