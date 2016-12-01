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مصدر عسكري سوري: خروج المسلحين من «خان الشيح»بريف دمشق نهائيًا

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مصدر عسكري سوري: خروج المسلحين من «خان الشيح»بريف دمشق نهائيًا مصدر عسكري سوري: خروج المسلحين من «خان الشيح»بريف دمشق نهائيًا

ارشيفية

أعلن مصدر عسكري في سوريا أن الدفعة الثانية والأخيرة من المسلحين غادروا بلدة خان الشيح المحورية بريف دمشق، ضمن اتفاق مع السلطات حول تهدئة محلية.

وقال المصدر في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم ” – اليوم الخميس – إن المسلحين المتبقين ممن كانوا يرابطون في خان الشيح، غادروا هذه البلدة، موضحا أنهم، كما كان متوقعا لم يقبلوا عرض العفو بل استقلوا الحافلات متوجهين إلى محافظة إدلب مع عائلاتهم.

ومن جانب آخر، أشار ناشطون معارضون إلى أن ما لا يقل عن 1200 من المقاتلين وعائلاتهم استقلوا، حافلات من بلدة خان الشيح، غربي دمشق، ووصلوا إلى محافظة إدلب” في شمال غرب البلاد.

أ ش أ

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