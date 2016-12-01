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ضبط إمام مسجد لانتمائه للإخوان بالوادى الجديد

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ضبط إمام مسجد لانتمائه للإخوان بالوادى الجديد ضبط إمام مسجد لانتمائه للإخوان بالوادى الجديد

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مباحث الأمن الوطنى، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الخميس، من ضبط إمام مسجد بمديرية الأوقاف لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، تم تحرير المحضر رقم 2642 إدارى مركز شرطة الخارجة لسنة 2016 م، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بضبط "م.أ " إمام وخطيب بمديرية الأوقاف 37 سنة، ومقيم مدينة الخارجة لانتمائه للجماعة الإرهابيه وممارسته أنشطة محظورة، تم التحفظ عليه وتحرر محضر بإجراءات الضبط وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 


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