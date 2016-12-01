جهاز المنتخب يتدخل لحل أزمة سموحة مع باولو

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

أجرى محمود فايز المدرب العام للمنتخب الوطني اتصالاً هاتفياً بحسام باولو مهاجم سموحة طلب منه خلالها الكف عن التصريحات ضد الجهاز الفني لفريقه، بعد اتخاذ قرار باستبعاده وتحويله للتحقيق، على خلفية سماع حلمي طولان المدير الفني لباولو في مباراة أسوان السابقة، وهو يقول فى إحدى هجمات ممثل الصعيد إنها كان لابد أن تُحتسب ضربة جزاء، وهو الأمر الذي لم يرق لطولان ، ليدخل في مشادة قوية مع اللاعب ، وطالب عاطف حنفي مدير الكرة باتخاذ إجراء صارم تجاهه.

ووعد فايز المهاجم الدولي بتدخل جهاز المنتخب للتوسط من أجل حل الأزمة مع حلمي طولان ، خاصة في ظل الحاجة الشديدة له قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل بالجابون.