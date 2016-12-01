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الدولار الأمريكي يتراجع أمام سلة العملات الرئيسية

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الدولار الأمريكي يتراجع أمام سلة العملات الرئيسية الدولار الأمريكي يتراجع أمام سلة العملات الرئيسية

ارشيفية

تراجع الدولار اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات بعد ارتفاع الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع مسجلة أعلى مستوى في 5 أشهر الأسبوع الماضي وهو ما أثار شكوكا في قوة سوق العمل الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والين وأربع عملات أخرى 0.33 % إلى 101.18 ليظل قريبا من أدنى مستوياته خلال الجلسة البالغ 101.13.

وركزت التداولات في أسواق العملات الرئيسية يوم الخميس على تراجع حدة التوقعات بسيناريو انفصال صعب لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بما دفع الاسترليني للارتفاع 1 %..

وارتفع الاسترليني 1.2 % إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2663 دولار وبلغ أيضا أعلى مستوى له في نحو 3 أشهر أمام اليورو عند 83.95 بنس.

رويترز

 

 

 

 

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