محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

(أ.ش.أ)

اعتمد محافظ الإسكندرية رضا فرحات، اليوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، والتي ستبدأ في 4 يناير المقبل وتستمر 22 يومًا مع مراعاة أيام العطلات والأجازات الرسمية.

ووجه فرحات، وكيل أول وزارة التربية التعليم بالإسكندرية بضرورة الاستعداد الكامل بكافة المدارس على مستوى المحافظة وتنفيذ كافة التدابير اللازمة بدءا من الآن وقبل بداية الامتحانات بفترة مناسبة، والمتابعة المستمرة لسير الامتحانات من خلال غرف عمليات مجهزة لضمان حسن سير العملية وتحسبا لأي ظروف طارئة.

كما طالب بضرورة أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط شاملة جميع أجزاء المناهج الدراسية التي تمت دراستها خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح بيان صدر عن محافظة الإسكندرية، أن اعتماد مواعيد الامتحانات، جاء طبقًا للجداول التي قررتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لكافة المراحل الدراسية لسنوات النقل بالتعليم العام والفني والشهادات المحلية.

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