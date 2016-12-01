«شكرى» يلتقى زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكى

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، خلال زيارته الحالية لواشنطن مع السيناتور ” جاك ريد” زعيم الأقلية الديمقراطية فى لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تركز بالأساس على التحديات الإقليمية فى الشرق الأوسط، ودور الجيش المصرى فى تعزيز الاستقرار فى المنطقة، حيث قدم الوزير شكرى استعراضًا لرؤية مصر للأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن وكيفية إيجاد حلول حلها، وجهود مكافحة الارهاب فى المنطقة.

ومن ناحية آخرى، أوضح أبو زيد، أن السيناتور ريد، تطرق خلال اللقاء إلى عملية التحول الديمقراطي التى تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن إدراك الولايات المتحدة للتحديات المرتبطة بهذه العملية، إلا أنه من المهم أيضًا أن تخطو مصر خطوات أكثر قوة وسرعة لضمان استمرار الصوت الداعم لها فى واشنطن، وهو ما عقب عليه الوزير شكرى بأن مسار عملية التحول الديمقراطى والإصلاح الاقتصادى والاجتماعى هو خيار استراتيجي للحكومة المصرية، تم تبنيه لمصلحة الشعب المصرى بالأساس، وأن الحكومة المصرية جادة فى اتخاذ كافة القرارات المطلوبة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية التى اتسم بها الاقتصاد المصرى على مدار سنوات طويلة.

وحرص السيناتور “ريد” على الاستماع لتقييم وزير الخارجية للأوضاع فى سوريا، والجهود التى تقوم به مصر داخل مجلس الأمن لتركيز الضوء على أولوية التعامل مع الأزمة الانسانية فى حلب، ومحاولة تجاوز حالة الاستقطاب الحالية بين عدد من الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن حول التعامل مع الأزمة السورية.