نشرة ONA| شيرين تنتهي من تصوير “شيري ستديو”..البحيري ضيف “90 دقيقة”..حلمي بكر ضيف MBC مصر

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

حصلت وكالة ONA على كواليس الحلقة التي سجلها الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، مع الباحث إسلام البحيري في أول ظهور له بعد قرار الإفراج عنه بقرار رئاسي، ومن المقرر إذاعتها السبت المقبل..للمزيد

تستعد “بروموميديا”، لإقامة احتفالية بمناسبة مرور ١٠ سنوات على إنشاءها، وتستغل هذه الفرصة لتشكر كل عملائها والمتعاملين معها والتي تعتبرهم شركاء النجاح..للمزيد

انتهت الفنانة شيرين من تصوير الموسم الأول من برنامج “شيري ستديو” التي تخوض به تجربة تقديم البرامج لأول مرة..للمزيد

فى أسبوع المرأة خصصت الإعلامية منى الشاذلى حلقة غدا الجمعة من برنامجها ل”5″سيدات هن الأكثر تأثيرا وانتشارا خلال تلك الفترة ..للمزيد

تستضيف المذيعة هند رضا، اليوم الخميس، الفنان أحمد صيام، فى برنامجها الإذاعى “محطة النجوم”، الذى يتم إذاعته على “نجوم إف.إم”، وذلك فى تمام الساعة 8 مساء، ليتحدث عن أعماله الدرامية الجديدة التى يحضر لها خلال شهر رمضان المقبل..للمزيد

يحل الملحن حلمي بكر، ضيفًا على الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، خلال حلقة برنامجها “الجمعة في مصر”، المذاع على قناة mbc مصر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً..للمزيد