القبض على قوادة تدير مسكنها لممارسة الرذيلة بالدقى

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأداب بالجيزة القبض على قوادة لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للاداب حيث ضبط بشقتها فتاة وخليجى أثناء ممارستهما الرذيلة بالدقى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الاداب بالجيزة تفيد إدارة قوادة تدعى "سماح" لمسكنها بالدقى لممارسة الأعمال المنافية للاداب مقابل حصولها على مبالغ مالية

وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائد أحمد لاشين ضابط مكافحة جرائم الاداب من القبض على المتهمة وبصحبتها فتاة وخليجى فى أوضاع مخلة، وكشفت التحريات حصول القوادة على مبالغ مالية مقابل استقطاب الساقطات وممارستهن الرذيلة مع راغبى المتعة، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.