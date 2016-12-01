أغنية «لو كان بخاطري» تجمع السعودي راشد الماجد مع آمال ماهر

كشف النجم السعودي راشد الماجد، عن دويتو غنائي جديد بعنوان “لو كان بخاطري”، يجمعه للمرة الأولى بالنجمة آمال ماهر.

ونشر “راشد” بوستر يجمعه بـ”آمال” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويحمل عنوان الأغنية “لو كان بخاطري” بجانب كلمة “قريبا”، وإنهالت عليه العديد من التعليقات من محبي وعشاق النجمين ممن أشادوا بالتجربة التي إعتبروها عودة “حقيقية” لزمن الأغنية الرومانسية.

“لو كان بخاطري” تعد التجربة الأولى التي تجمع راشد الماجد، أشهر مطربي الخليج بالنجمة المصرية آمال ماهر، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .