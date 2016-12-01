بالصور..وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ27 لصالون الشباب بدار الأوبرا

كتب – عمر جمال

افتتح حلمي النمنم وزير الثقافة، مساء اليوم، بحضور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة الـ27 لصالون الشباب، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وقال الدكتور خالد سرور، إن الصالون هذا العام يأتي وسط مُناخ مُحفز وبيئة صالحة تعمل على الدفع في اتجاه تعزيز الاستفادة من طاقة وقدرة الشباب، ولا أدل على ذلك ما أظهره فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إيمان كامل بوجوب إشراك الشباب في صناعة المستقبل، ونحن مازالنا في صدى المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي أٌقيم مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ تحت رعايته وبحضوره ومشاركته فيه، وهو الحدث الذي كان له ردود فعل قوية وإيجابية على كافة الأصعدة في الداخل والخارج.

وأضاف سرور، لأول مرة يتم اختيار 2 قوميسير للصالون هما الفنان إسلام عبدالله، والفنان أحمد عبدالكريم للتأكيد علة جماعية الأداء، فصالون الشباب كان ومازال هو العمل الجماعي الأكبر الذي يُساهم فيه كل الفنانين، وهو ما دفعنا إلى استحداث مسابقة العمل الجماعي هذا العام.

واضاف سرور، أنه قد تم استحداث عدد من المسابقات مثل مسابقة الورش الفنية ومسابقة العمل الجماعي مع تخصيص جوائز خاصة بكل منهما، وكذلك جائزة العرض الخارجي وهو اختيار عدد من الأعمال الفنية يتم طباعتها وعرضها في أماكن عامة طوال فترة الصالون بهدف وصول الفن إلى الشارع والخروج به ليتجاوز قاعات العرض.

ويستمر عرض الأعمال المشاركة لمدة شهر بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، ويُشارك في هذه الدورة 171 فنانًا بإجمالي 189 عملًا يتنافسون على 24 جائزة.