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رئيس الوزراء: إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك كان ضروريا

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رئيس الوزراء: إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك كان ضروريا رئيس الوزراء: إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك كان ضروريا

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء (أرشيفية)

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن تعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من الدواجن بشكل متكامل وبأسعار مناسبة مع الحفاظ على الصناعة الوطنية ، مشيرا إلى أن القرار الأخير بشأن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك كان ضروريا ومرتبطا بتغير سعر الصرف.

وأوضح رئيس الوزراء، في تصريحات له بمقر مجلس الوزراء مساء اليوم أنه التقى عددا من مسئولي اتحاد منتجي الدواجن وأنهم قدموا مطالبهم وسيتم دراستها من قبل الحكومة والوزارات المعنية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وحول توفير الأدوية في القترة المقبلة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير كافة لاحتياجات من الادوية وبخاصة مشتقات الدم وأدوية الأورام والإنسولين والمحاليل الطبية, وانه سيتم افتتاح مصنع جديد للمحاليل منتصف الشهر الجاري وهو ما سيسهم في توفير كافة الاحتياجات.

وأوضح المهندس شريف اسماعيل، أنه تم فتح اعتمادات لاستيراد الأدوية المطلوبة, وهناك تنسيق بين وزارة الصحة وشركات عالمية لتوفير أدوية الأورام خلال الأيام القليلة
> المقبلة.

وفيما يتعلق بلقائه بعدد من ممثلي أهالي النوبة أشار رئيس الوزراء الى انه استمع بالفعل لما طرحه عدد من أهلنا بالنوبة وأن الحكومة حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وبخاصة في مجال البنية التحتية والمدارس, بالاضافة الى إطلاق مشروعات لتوفير فرص عمل لهم, وبخاصة في مناطق نصر النوبة ووادي كركر.

وحول تقديم الحكومة لتقرير حول ادائها في الفترة الماضية الى مجلس النواب أوضح المهندس شريف اسماعيل انه تم الانتهاء من إعداد التقرير، وسيناقشه مجلس الوزراء في اجتماع مقبل على أن يقدم لمجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.

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