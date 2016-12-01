البارالمبية تعتمد نشاط الموسم الجديد

ياسمين يحيى

اعتمد مجلس ادارة اللجنة البارالمبية برئاسة حياة خطاب برنامج النشاط المحلي للموسم الجديد ، وشمل البرنامج بطولات للرياضات المختلفة بجانب تنظيم بطولات خاصة بالناشئين بإجمالي 24 بطولة طوال الموسم لمواجهة ظاهرة اعتزال اللاعبين وتقدم أعمار البعض منهم .

جاء في برنامج النشاط مقترح تنظيم مصر بطولات دولية معتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية بالاضافة الي تنظيم دورات تحكيمية محلية ودولية ، على أن تقام البطولات في مختلف المحافظات وينتهي الموسم 30 مايو 2017.

كما قررت اللجنة تنظيم بطولة علي مستوي المحافظات تشمل منافسات لجميع الرياضات في شكل دورة مجمعة في محافظة سوهاج خلال شهر يونيو ، و تم مراعاة النشاط الدولي والبطولات المؤهلة لبطولات العالم مثل بطولات العالم في السباحة وتنس الطاولة وألعاب القوى.