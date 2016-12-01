نهاية الشوط الأول.. تقدم الإسماعيلى على المقاولون 2 / 1

كتب سليمان النقر

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بتقدم الدراويش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس علي استاد المقاولون العرب في ختام منافسات الأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف محمد أبو المجد "بوشا" ومحمود متولى للدراويش ومحمد فضل للذئاب.

أحرز بوشا هدف التقدم للإسماعيلى في الدقيقة الرابعة بعدما استلم تمريرة متقنة من باهر المحمدى وسددها علي يسار أحمد العربى حارس المقاولون.

ونجح المقاولون في إدراك التعادل في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء بعدما الذي تابع تسديدة محمد فاروق وأهداها في مرمى محمد عواد الخالي.

وشهدت الدقيقة 31 خروج حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى متأثرا بالإصابة ونزل بدلا منه عمر الوحش.

وأحرز محمود متولى هدف التقدم للدراويش في الدقيقة 40 بعد استلامه عرضية متقنة من عمر الوحش واستمرت النتيجة بتقدم الإسماعيلى حتى نهاية الشوط الأول.