مصرع 7 أشخاص في حرائيق شرق ولاية تينسي الأمريكية

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم, وأصيب 53 آخرون, خلال الحرائق الشديدة التي تجتاح شرق ولاية تينسي الأمريكية .

وذكرت شبكة “أيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية الليلة أن الحرائق أسفرت أيضا تدمير 700 منزل.

وأشارت الشبكة إلى أن هطول الأمطار الغزيرة أسهم – بشكل جزئي – في إطفاء الحرائق, ولكنه خلق مشكلة جديدة لرجال الإطفاء تتمثل في الانهيارات الأرضية والانزلاقات التي تحول دون وصولهم إلى مواقع الحريق.

وكان بيل هاسلام حاكم ولاية تنيسى قد أجرى اتصالا هاتفيا, أمس الأربعاء, بالرئيس باراك أوباما, الذي أعرب عن عزائه لعائلات الضحايا وتعهد بتقديم المساعدات الضرورية اللازمة لمواجهة هذه الحرائق.

أ ش أ