هند صبري: "أنا محظوظة" وفيلم "عمارة يعقوبيان" أهم ما قدمته بتاريخي الفني

رغم الارتفاع المفاجىء بدرجة حرارتها ومعاناتها مع "نزلة برد" طارئة، لبّت النجمة هند صبري دعوة برنامج "عسل أبيض"، لتحتفل على الهواء مباشرة بعيد ميلادها مع الاعلامية حنان مفيد فوزي، كما تحدثت عن مشوارها الفني وكيف انطلقت كمطربة ثم تحولت إلى ممثلة مؤكدة أنها محظوظة وأن مشاركتها بفيلم "عمارة يعقوبيان" تعد من أهم ما قدمته خلال تاريخها الفني.

هند رفضت الاعتذار عن الحلقة، رغم تأثر حالتها الصحية بأعراض البرد، وكانت المفاجأة، هي توقف الحوار وقيام قناة TEN ببث مفاجىء لأغنية عن احتفالات أعياد الميلاد و الدخول بقالب حلوى على الهواء أثناء ختام "هند" لقائها ما أثار دهشتها فقامت بتوجيه الشكر لكل أسرة العمل، لتذكرهم تاريخ عيد ميلادها وحرصهم على تهنئتها به.

واعترفت خلال الحلقة أنها كانت محظوظة منذ بداية دخولها الوسط الفني، وقالت: الحظ لعب معي دوراً كبيراً في اختياري الأعمال الفنية التي جعلتني أقف أمام مجموعة من عمالقة الفن أصحاب البصمات المميزة.

كما أشارت إلى أن مشاركتها في فيلم "عمارة يعقوبيان" تعد من أهم ما قدمته خلال تاريخها الفني وسيظل علامة مميزة في سيرتها الذاتية، مؤكدة أن وقوفها أمام النجم عادل إمام كان بمثابة حلم ولكنه تحقق خاصة أنه من اختارها للمشاركة بالفيلم.

وتابعت: عادل إمام لم يكن مجرد فنان بل كان بمثابة المعلم والأستاذ يحرص على أن يقدم لي النصائح راسخة حول كيفية اختيار أعمالي الفنية، والتعامل مع الإعلام والتحسين من قدراتي لتنمية موهبتي.

وأكدت هند أنها هي من بحثت عن دور كوميدي لتقدمه من أجل تنويع اختياراتها الفنية، ومن هنا جاءت تجربة مسلسل "عايزة أتجوز"، لافتة إلى ضرورة الا يتم حصر أي فنان في شخصية بعينها حتى ولو نجح في تجسيدها، لأن التكرار يقتل الموهبة.