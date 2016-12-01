بالصور: مايا نصري ستعود إلى لبنان بعد سداد ديون زوجها

القاهرة_عمرو رضا

أكدت الفنانة اللبنانية مايا نصري أنها ستعود إلى لبنان بعد الانتهاء من تصوير دورها بفيلم "قسطي بيوجعني" أمام النجم هاني رمزي، مؤكدة أن الفنان الكوميدي هو من رشحها للدور وليس زوجها مخرج العمل ايهاب لمعي، وقالت إن الشخصية جديدة عليها تماماً حيث تقدم دور فتاة شعبية تتمتع بخفة الدم والعصبية بنفس الوقت، مات زوجها وتركها مكبلة بالعديد من الأقساط واجبة السداد.

مايا العائدة من اعتزال دام أربع سنوات حلت ضيفة على الإذاعي فادي إبراهيم في برنامج "افصل واسمع" على راديو 9090، وأكدت أنها تفرغت لرعاية طفليها طوال السنوات الماضية، وعادت للسينما بترشيح من الفنان هاني رمزي الذي اختارها لدور "سوسن" وهي فتاة شعبية وقالت: تقديم اللون الشعبي كان بمثابة التحدي أمامي لنه أجبرني على تغيير شكلي وطريقة كلامي.

كما قالت إنها انتهت من تصوير المشاهد الداخلية وأمامها أيام لتصوير المشاهد الخارجية المتبقية مع النجمين هاني رمزي وحسن حسني، حتى تتمكن الشركة المنتجة من عرض الفيلم الجديد بموعده ضمن موسم أفلام الكريسماس، وبعدها ستعود لزيارة بلادها لبنان .

مايا نالت تكريماً من أسرة برنامج افصل واسمع، ووعدت جمهورها بإصدار أغنيات جديدة قريبا