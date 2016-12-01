إيرينا شايك حامل بطفلها الأوّل من برادلي كوبر

بعد أن كانت الشائعات قد كثرت مؤخراً حول حمل عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك Irina Shayk من حبيبها الممثل الشهير برادلي كوبرBradley Cooper ، ظهرت الأخيرة في عرض فيكتوريا سيكريت، في عاصمة الموضة باريس، لتثبت أنّ الحمل صحيح وليس شائعة.

وقد أطلت النجمة، البالغة من العمر 30 عاماً، في العرض الذي جمع أهم عارضات الأزياء وهي ترتدي القطع الداخلية انما تضع فوقها معطفاً أو "توب" وذلك لإخفاء معالم الحمل، إلا أنها فشلت في ذلك.

وقد وصلت العارضة إلى الحفل بفستان واسع باللونين الأبيض والأسود، أظهر أيضاً أنها فعلاً تنتظر طفلها الأوّل.

وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنها أصبحت على أبواب شهرها الثالث من الحمل، وهي متحمسة كثيراً لأن تصبح أماً للمرة الأولى.

يشار إلى أن إرينا شايك كانت على علاقة بنجم كرة القدم البرتغالي رونالدو الذي انفصلت عنه في كانون الثاني 2015 ، بعد 3 سنوات من الارتباط، لترتبط بالنجم برادلي كوبر بعدها بخمسة أشهر.

بالصور: إيرينا شايك في لحظات حميمة مع برادلي كوبر إنتقاماً من رونالدو

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