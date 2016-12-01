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الشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب لـ«القرموطي»: قواعد الحفلة منع وجود غطاء للرأس

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الشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب لـ«القرموطي»: قواعد الحفلة منع وجود غطاء للرأس الشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب لـ«القرموطي»: قواعد الحفلة منع وجود غطاء للرأس

قام الإعلامي جابر القرموطي بالاتصال بالكول سنتر الخاص بالشركة المنظمة لحفلة عمرو دياب، والتى ستقام احتفالًا برأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بعد ما أثير عن منع دخول المحجبات للحفلة.

وقال أحمد، أحد المسئولين بالشركة، إن “الإيفنت” به خمور وبالتالى الأقل من 18 سنة، ممنوع سياحيًا طبقًا لقرار من وزارة السياحة، أما فيما يخص الحجاب فهذا قرار من الشركة المنظمة، وليس لأن الأمر حجابًا ولكن كل ما يتم وضعه على الرأس من حجاب أو شال أو أى شئ يتم وضعه على الرأس حتى وإن كان كاب.

وقال، هناك زي معين مطلوب الحضور به، وهو أن يكون الرجل مرتديًا بدلة متكاملة، كما أن السيدة يجب أن تكون مرتدية فستان “سوارية” وهي قواعد خاصة بالشركة.

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