أخبار عاجلة

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الخارجية الإيطالي: 2017 عام هزيمة داعش

Google+ Print
وزير الخارجية الإيطالي: 2017 عام هزيمة داعش وزير الخارجية الإيطالي: 2017 عام هزيمة داعش

وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيليوني

توقع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أن يكون العام المقبل 2017، عامًا لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا وليبيا.

وقال الوزير – في كلمة افتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط، الذي انطلق اليوم الخميس وينتهي السبت المقبل – “اعتقد أن عام 2017 يمكن أن يكون عام الهزيمة النهائية لداعش، في سرت، والموصل، والرقة”.

ونوه جينتيلوني – وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية – بأنه “تبقى التحديات التي تنتظرنا بعد التحرير”، لا سيما “إعادة الإعمار والأمن والوعي”، مشيرًا إلى أن الحل “لن يكون عسكريًا حصرًا، بل تحديات متداخلة ذات أبعاد عسكرية، واقتصادية وثقافية”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، قد أعلن وقوف بلاده إلى جانب العراق بينما تتواصل عملية تحرير الموصل، من قبضة عناصر (داعش)، مؤكدًا لدى استقباله أمس الأربعاء نظيره العراقي، إبراهيم الجعفري على أن بلاده “ستظل إلى جانب العراق في مرحلة الاستقرار ما بعد داعش”، كما نوه بالحاجة إلى إشراك كل المكونات العرقية والدينية في العملية السياسية بالعراق بعد القضاء على التنظيم الإرهابي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا