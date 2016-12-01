أخبار عاجلة

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل دعوى تعويض ضد إسرائيل بقيمة 10 ملايين جنيه لجلسة 17 يناير

Google+ Print
تأجيل دعوى تعويض ضد إسرائيل بقيمة 10 ملايين جنيه لجلسة 17 يناير تأجيل دعوى تعويض ضد إسرائيل بقيمة 10 ملايين جنيه لجلسة 17 يناير

>كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة 63 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، دعوى مقدمة من ورثة النقيب الشهيد محمد وهبى إسماعيل أحد الشهداء الأسرى فى حرب يونيو 1967، ضد رئيس وزراء إسرائيل، لجلسة 17 يناير المقبل، للاطلاع على المستندات.

 

صدر القرار برئاسة المستشار شريف عبد اللطيف وعضوية المستشارين احمد عمر وعمرو اسامة، وسكرتارية محمد عباس.

 

وطالب ورثة الشهيد المدعى عليه بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، عن قتل الأسرى المصريين فى حرب يونيو 1967، مشيرا إلى أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

 

يذكر أن الشهيد كان من ضباط سلاح المدرعات، واستند دفاع الورثة إلى أن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين جريمة حرب طبقا لمواثيق الأمم المتحدة ولا تسقط بالتقادم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365