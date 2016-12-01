تأجيل دعوى تعويض ضد إسرائيل بقيمة 10 ملايين جنيه لجلسة 17 يناير

كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة 63 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، دعوى مقدمة من ورثة النقيب الشهيد محمد وهبى إسماعيل أحد الشهداء الأسرى فى حرب يونيو 1967، ضد رئيس وزراء إسرائيل، لجلسة 17 يناير المقبل، للاطلاع على المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف عبد اللطيف وعضوية المستشارين احمد عمر وعمرو اسامة، وسكرتارية محمد عباس.

وطالب ورثة الشهيد المدعى عليه بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، عن قتل الأسرى المصريين فى حرب يونيو 1967، مشيرا إلى أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

يذكر أن الشهيد كان من ضباط سلاح المدرعات، واستند دفاع الورثة إلى أن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين جريمة حرب طبقا لمواثيق الأمم المتحدة ولا تسقط بالتقادم.