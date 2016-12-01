حبس أمين شرطة 4 أيام لإصابته مواطن بطلق نارى بالخطأ

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قرر قبل قليل، المستشار أحمد خطاب، مدير نيابة قسم دمنهور برئاسة المستشار عبد الرحمن الشهاوى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور، حبس أمين شرطة 4 أيام لإصابته مواطن بطلق نارى عن طريق الخطأ خلال حملة أمنية.

كان اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث، يفيد إنه أثناء قيام رجال مباحث تنفيذ الأحكام بمطاردة أحد المحكوم عليهم خرجت طلقة من طبنجة أمين شرطة " ت. ف. ع " عن طريق الخطأ أصابت المواطن "صلاح رشاد عوض مكى " 20 سنة فى منطقة الحوض، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10231 لسنة 2016 إدارى قسم دمنهور.