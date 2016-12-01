رئيس النادى الأهلى الليبى السابق يقيم دعوى لغلق قناة الخضراء الليبية

كتب أحمد إسماعيل

أقام أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس طالب فيها بإغلاق قناة الخضراء الجماهيرية الليبية الفضائية بسبب ما اعتبره أنه ارتكاب منها لجريمتى السب والقذف فى حق موكله رجل الأعمال إسماعيل عمر الشيتوى رئيس النادى الأهلى الليبى سابقا، ورئيس الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة الليبية.

واختصمت الدعوى رقم 14021 لسنة 71 ق كلا من الممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية "النيل سات" ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لقناة الخضراء، وحمزة التهامى مذيع ببرنامج نداء ليبيا و باسم الهاشمى الصول مذيع برنامج التحام الجماهير بالقناة الليبية.

وأوضح محامى رئيس النادى الأهلى الليبى السابق فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن مقدم البرنامج حمزة التهامى أساء إلى رجل الأعمال إسماعيل الشيتوى واتهمه بأنه تاجر مخدرات .

وأضاف أشرف عبد العزيز أن قناة الخضراء ليبيا نشرت بيان اعتذار جاء نصه "يعتذر برنامج نداء ليبيا عن المعلومات التى وردت بخصوص إسماعيل الشيتوى رئيس النادى الأهلى طرابلس سابقا واتهامه بتجارة المخدرات كون المعلومات خاطئة وليست صحيحة لذلك وجب التنبيه" .

وأكد عبد العزيز أن اعتذار القناة عن الإساءة لا يكفى موكله الذى يرفض هذا النوع من التطاول والكذب والافتراء على الشرفاء .