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الصين: قرار مجلس الأمن 2321 هو موقف موحد ضد برنامج بيونج يانج النووي

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الصين: قرار مجلس الأمن 2321 هو موقف موحد ضد برنامج بيونج يانج النووي الصين: قرار مجلس الأمن 2321 هو موقف موحد ضد برنامج بيونج يانج النووي

الصين – أرشيفية

أكدت الصين، اليوم الخميس، أن موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إصدار القرار 2321 بفرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، إنما هي دليل على الموقف الموحد والمتوافق الذي يتبناه المجتمع الدولي ضد إصرار بيونج يانج على تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

عبر عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج في تصريح أدلى به تعليقا على القرار الذي اتخذ أمس، والذي وصفه بأنه يظهر حرص المجتمع الدولي على الحد من الانتشار النووي وكذا الالتزام بالحفاظ على السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية وبمنطقة شمال شرق آسيا والرغبة في تسوية القضية الكورية سلميا بالوسائل الدبلوماسية والسياسية ودعم استئناف المحادثات السداسية والبيان المشترك الصادر في 19 سبتمبر 2005.

وأشار قنج إلى أهمية أن يتم تنفيذ القرار 2321 بصورة كاملة وبطريقة متوازنة، وقال إن هذا القرار لا يعد فقط تحركا جديدا يعكس عزم مجلس الأمن على الوقوف في وجه الطموحات النووية لبيونج يانج، ولكنه يؤكد كذلك على ضرورة ألا يكون هناك عواقب سلبية للقرار تؤثر على الظروف الإنسانية والحياتية للشعب في كوريا الشمالية أو تؤثر على أنشطة كوريا الشمالية الاقتصادية والتجارية المعتادة والطبيعية.

وحذر قنغ من الأوضاع الإقليمية الحساسة والمعقدة، داعيا إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، ومطالبا جميع الأطراف المعنية بتجنب أي تصعيدات والسعي لخفض التوترات ووقف مخططات إقامة منظومة الدفاع الأمريكية الصاروخية المتقدمة “ثاد” في كوريا الجنوبية والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية للقضية النووية الكورية في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن مجموعة العقوبات التي يتضمنها قرار مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية وصفت بأنها تعد الأقسى على الإطلاق التي يتم فرضها من قبل المجلس ضد إحدى الدول.

أ ش أ

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