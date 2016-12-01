محمد بن زايد يبحث مع السيسي العلاقات الأخوية والقضايا الإقليمية والدولية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في أبوظبي الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين يشارك خلالها في احتفالات الدولة باليوم الوطني 45 .

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس المصري والوفد المرافق له، مشيرا سموه الى ان هذه الزيارة تعزز وتوطد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

من جانبه أعرب الرئيس المصري عن تحياته وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واعتزازه بما يربط مصر والإمارات من روابط أخوة وتعاون وثيق.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الأخوي بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية الهامة في ظل الحرص المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.