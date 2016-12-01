انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة 24 ساعة بسبب تعديل مسار الخطوط

كتب أحمد حسن

أكدت شركة مياه القاهرة، أنه تم تعديل مواعيد انقطاع المياه عن 20 منطقة بالمحافظة وهى " الأمن القومى - جامعة الأزهر- والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1 2 3 – وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر - معسكرات الأمن المركزى - أحمد شوقى وشريف السباعى – ضباط الصف – نادي الشرطة - فندق الماسة – أرض المعارض- استاد القاهرة – قاعة المؤاتمرات – الحى السادس التابع لحى غرب مدينة نصر – مستشفى حميات العباسية – مستشفى الأمراض العقلية ومدينة التوفيق" لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة الرابعة عصر غد الجمعة وحتى الرابعة عصر اليوم التالى، وذلك بدلا من الساعة السابعة صباحا.

وأضافت شركة مياه القاهرة، فى بيان لها اليوم، أن السبب فى تعديل مواعيد الانقطاع هو حرص الشركة على قضاء صلاة الجمعة، لافتة إلى أن سبب انقطع الخدمة يرجع لتغيير مسار خطوط المياه المتعارضة مع أساسات محور امتداد الفنجرى تقاطع طريق النصر.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.