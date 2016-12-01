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فرنسا تعرب عن قلقها من التصعيد المحتمل بين روسيا و أوكرانيا

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فرنسا تعرب عن قلقها من التصعيد المحتمل بين روسيا و أوكرانيا فرنسا تعرب عن قلقها من التصعيد المحتمل بين روسيا و أوكرانيا

الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال

أعربت فرنسا، اليوم الخميس، عن قلقها من التصعيد المحتمل بين روسيا و أوكرانيا على خلفية التجارب الصاروخية الأوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، إن بلاده تعبر عن قلقها من التعبئة لقطع بحرية روسية قبالة القرم ردًا على التجارب الصاروخية لأوكرانيا بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأكد “نادال” أن باريس تدعو كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي تصعيد و تفضيل الحوار، وتبدي استعدادها للمساهمة فيه بكل الوسائل.

وكانت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، نقلت عن مصدر عسكري روسي قوله “إن سفن أسطول البحر الأسود غادرت قاعدتها في القرم إلى عرض البحر الأسود لحماية شبه الجزيرة من خطر التجارب الصاروخية الأوكرانية التي انطلقت اليوم الخميس”.

 

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