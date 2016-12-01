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الطائرة الكولومبية المنكوبة تحطمت بسبب نفاد الوقود

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الطائرة الكولومبية المنكوبة تحطمت بسبب نفاد الوقود الطائرة الكولومبية المنكوبة تحطمت بسبب نفاد الوقود

حطام الطائرة الكولومبية

قال قائد الطائرة التي تحطمت في كولومبيا لتقضي تقريبا على فريق كرة قدم برازيلي في كلماته الأخيرة إن الوقود ينفد من الطائرة وإنه يستعد لهبوط اضطراري.

وبحسب رويترز أدى تحطم الطائرة مساء يوم الاثنين إلى مقتل 71 شخصا وأحدث صدمة في عالم كرة القدم على مستوى العالم.

ولم ينج سوى ستة أشخاص هم ثلاثة لاعبين وصحفي واثنان من أفراد الطاقم من هذه الكارثة التي وقعت عندما ارتطمت طائرة مستأجرة لفريق شابكوينسي لكرة القدم بجبل وهي في طريقها لمباراة في مدينة ميديين بالدور النهائي لبطولة سودأمريكانا التي تعادل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتم سماع الطيار البوليفي ماجويل كيروجا وهو يبلغ برج المراقبة في مطار ميديين في تسجيل صوتي أذاعته وسائل الإعلام الكولومبية “الطائرة لاميا 933 تواجه عطلا تاما..عطلا كهربائيا تاما ..بدون وقود.”

ونقل مساعد الطيار عن قائد الطائرة المنكوبة في رسالته الصوتيه قوله “نداء استغاثة.. نداء استغاثة. ساعدونا للوصول إلى المدرج.. النجدة.”

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