بالصور.. ختام زيارة طلاب مدارس طور سيناء لمعسكر قوات الأمن بالجبيل

جنوب سيناء – فايزة مرسال

اختتمت اليوم أسبوع زيارات طلاب مدارس إدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء بمختلف المراحل التعليمية لزيارة معسكر قوات الأمن بقرية الجبيل والذي يهدف الي تعريف الطلاب بدور الشرطة لصقل انتماءهم الوطني حيث أقيمت احتفالية كبري قدم خلالها الرائد محمد رشدي بعض الأشعار والأغاني الوطنية التي تفاعل معها الطلاب كما قدم طلاب المدارس بعض الفقرات الغنائية كما شاهد الطلاب عرض عملي كبري بالذخيرة غير الحيه لمهاجمة أدي بؤر الخارجين عن القانون وكيفية اقتحام هذه البؤر الإجرامية وضبط الهاربين.

و قال اللواء طلعت العناني مدير مدير معسكر قوات الأمن أن المعسكر استقبل أكثر من 800 طالب وطالبة علي مدار أسبوع من مختلف المراحل التعليمية وذلك طبقا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية واللواء احمد طايل مدير أمن جنوب سيناء بهدف اطلاع الطلاب علي دور قطاع الشرطة وكيفية تأمينهم للمنشآت الحيوية وتوفير الأمن للمواطنين ولكي يستشعر الطلاب المسئولية الوطنية التي تقع علي عبء رجال الشرطة والقوات المسلحة بالاضافة الي قيام الطلاب بجولة داخل المعسكر للتعرف علي حياة المجندين والضباط والخدمات المعيشية التى تقدم لهم

وعلي جانب أخر أعرب الطلاب والطالبات عن ساعدتهم بهذه الزيارة التي أتاحت لهم الفرصه للتعرف علي حياة المجندين والمعاناه التي يعانوها من أجل حفظ أمن البلاد وحماية المواطنين.