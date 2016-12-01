إنهاء احتجاز 32 صيادًا بالسعودية وعودتهم خلال ساعات

أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، نجاح المفاوضات للإفراج عن الصيادين المصريين من أبناء البرلس المحتجزين منذ عدة أشهر بمحافظة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة، مؤكدًا أنه سيتم الإفراج عن الصيادين المحتجزين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف نصر،اليوم، أن الأزمة بدأت باحتجاز كفيل سعودى لـ32 صيادًا، رافضًا عودتهم لمصر، وعدم منحهم رواتبهم التى اتفقوا عليها بناءً على العقود المبرمة بينهم قبل سفرهم لمحافظة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، فأصر الصيادون على العودة لمصر فرفض الكفيل واحتجزهم مستغيثين بمحافظ كفرالشيخ ووزير الخارجية.

وأشار نصر، إلى أن هناك تواصلًا رفيعًا مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الإدارية، ومن المنتظر الإفراج عن الصيادين المحتجزين من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين وعودتهم إلى البرلس.