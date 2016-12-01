أستاذ صحة العامة: 11 ألفا و500 مصرى يعانون من مرض الإيدز

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة، والمدير التنفيذى لوحدة التخطيط الاستراتيجى، بجامعة الزقازيق، إن عدد حالات الإصابة بمرض الإيدز فى مصر، تصل إلى 11.500 حالة، وتبلغ الوفيات 500، وأن 60% من الأشخاص المصابين لا يعلمون بالمرض فى بداياته وأنه فى الساعة الواحدة يموت نحو 240 شخصًا على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمته فى أعمال احتفالية “اليوم العالمى لمرض الإيدز”، والتى أقامتها كلية طب الزقازيق، اليوم، وأضاف أن عدد الحالات التى تموت بمرض الإيدز 37 مليون شخص سنويًا على مستوى العالم، أى 130 مرة ضعف من توفوا نتيجة انفجار القنبلة النووية فى اليابان بحسب وصفه، متابعًا أن العلم نجح فى الحد من الوفيات بهذا المرض.

وأوضح عبد المر، أن مصر تعتبر من أقل دول العالم فى نسبة الإصابة بالإيدز، حيث تحمينا قيمنا الدينية والاجتماعية، مضيفًا أن العلماء والباحثين قطعوا شوطًا كبيرًا من الأبحاث لمواجهة هذا الوباء.