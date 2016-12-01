«الاستثمار» تعلن تأسيس 60 شركة يوميًا خلال الأسبوع الحالي

أعلنت وزارة الاستثمار اليوم الخميس، تأسيس 60 شركة يوميًا خلال الاسبوع الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الاسبوع شهد تأسيس 303 شركات جديدة طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية بإجمالي رأس مال مصدر أكثر من 607 ملايين جنيه مصري توفر 1528 فرصة عمل منها 623 فرصة عمل حرفية.

وبلغ رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات اكثر من 516 مليون جنيه، ورأس المال الاجنبي حوالي 10 ملايين جنيه بينما مثل رأس المال العربي حوالي 82 مليون جنية تعمل هذه الشركات في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.