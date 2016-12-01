بائع متجول يضرم النار في جسده بتونس

أقدم شاب يبلغ من العمر 34 عاما ويعمل بائعا متجولا على إضرام النار في جسده بمنزله بولاية المنستير الساحلية التونسية ليصاب بحروق بليغة قبل نقله إلى المستشفى الجامعي لانقاذه.

وذكرت صحيفة “الشروق” التونسية اليوم الخميس أن سبب إقدام الشاب التونسي على محاولة الانتحار يرجع إلى معاناته من وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة حيث اشتكى مرارا من عدم قدرته على تأمين حاجيات أبنائه وزوجته.

ويعمل المتضرر بائعا متجولا وكان يعاني من ملاحقة الشرطة البلدية له بصفة مستمرة مما جعله عاطلا عن العمل غير قادر على الايفاء بحاجيات عائلته وهو ما اضطره للإقدام على الإنتحار حرقا حسب ما أكدته شقيقته ونقلته صحيفة الشروق.

أ ش أ