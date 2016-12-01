إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى الخامسة مساءا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأموج ما بين 4-6 أمتار وقوة البحر 5 درجات وحالة البحر مضطربة، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة وإيقاف كافة الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وفى نفس السياق، يستمر إغلاق مينائى السويس والزيتيات بمحافظة السويس وميناء نويبع بجنوب سيناء.