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اخبار الاردن اليوم.. الملكة رانيا: التعليم يتراجع بالمملكة ولابد من تطويره

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اخبار الاردن اليوم.. الملكة رانيا: التعليم يتراجع بالمملكة ولابد من تطويره اخبار الاردن اليوم.. الملكة رانيا: التعليم يتراجع بالمملكة ولابد من تطويره

>كتبت آمال رسلان

ركزت اخبار الاردن اليوم على تصريحات ملكة الأردن الملكة رانيا العبدالله التى أكدت خلالها انه لايمكن تجاهل ما يحدث للتعليم من تراجع في المملكة داعية الأردنيين جميعا  للقيام بمسئولياتهم بدلا من تقاذف الإتهامات والعمل بجدية على تطوير التعليم.

 

وتناولت اخبار الاردن اليوم قول ملكة الاردن " انه لا يمكن تجاهل ما يحدث لتعليمنا، ولا يمكننا تحمل تبعات عدم اصلاحه"، وعلى الرغم من الاختلافات والتجاذبات في الأشهر الماضية – تضيف الملكة- على خلفية التعديل الأخير في بعض الكتب المدرسية بين ‘مع′ و ‘ضد’، الا انني لمست إجماعا- بل اصرارا من الجميع – على ضرورة التطوير”.

 

وحاججت الملكة بأن الحل ليس تبادل  الإتهامات بالمسئولية وقالت في تغريدة على موقعها الإلكتروني : الحل يكمن في المضي معا بعملية تطوير متكاملة عناصرها سياسات التعليم والمدرسة والمعلم والمنهاج والأهالي … لذا أدعو كل فرد في المجتمع لأن يكون جزءا من الحل. فلكل منا دور وعلى كل منا مسؤولية”.

 

فيما ذكرت أخبار الاردن اليوم ان الاردن ترأس الاجتماع الوزاري للطاقة لدول الاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد في العاصمة الايطالية روما للبحث بمجالات التعاون المشترك بين دول الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات الغاز والكهرباء والطاقة المتجددة.

 

ويصدر عن هذا الاجتماع الذي يرأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف إعلان وزاري يتضمن برنامج العمل وآليات التعاون المشترك خلال العامين القادمين.

 

ويشترك الأردن والاتحاد الاوروبي برئاسة الاتحاد من اجل المتوسط. ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين ويعد امتدادا للمؤتمر الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما في عام 2014 خلال الرئاسة الدورية الايطالية للاتحاد الأوروبي، الى تعزيز عملية التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط بقطاع الطاقة.


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