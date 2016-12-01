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قرار جمهورى بإعادة تنظيم هيئة صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية

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قرار جمهورى بإعادة تنظيم هيئة صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية قرار جمهورى بإعادة تنظيم هيئة صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا، برقم 548 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية، رقم 365 لسنة 1984، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.

ويتضمن التعديل بأن يكون للهيئة أمين عام، يندب من بين أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية، لا تقل درجته عن وزير مفوض، وتحدد اللوائح الدخلية للهيئة اختصاصاته.

كما أجازت التعديلات لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاستعانة بعناصر من ذوى الخبرة والكفاءة سواء بالندب من جهات أخرى، أو التعاقد معهم من الخارج طبقا للقانون.

وينشر القرار بالجريدة الرسمية.

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