حجز أحمد مرتضي منصور بالمستشفي نتيجة إصابته بجلطة بالقدم

شيماء مصطفى

منذ قليل تم النشر علي موقع اليوم السابع أنه تم نقل أحمد مرتضي منصور عضو مجلس أدارة نادي الزمالك و المشرف العام لفريق الكرة إلي مشفي خاص بالمهندسين، وذلك لإصابة بجلطة في القدم، حيث تم دخوله المستشفي مساء الأربعاء بعد شعوره بألم في قدمه ، حيث تم معاينته والكشف عليه وضعه لكشف طبي شامل ، بين إصابته بجلطة في القدم والتي تستوجب إبقاء في المستشفي لعدم أيام حتي تستقر حالته.

تأثير هذا الخبر علي أعضاء إدارة نادي الزمالك

إستقبل أعضاء إدارة نادي الزمالك هذا الخبر بحزن شديد علي ماأصاب أحمد مرتضي منصور، كما تسبب هذا الخبرفي إنهيار مرتضي منصور علي نجله الذي أصابه جلطة فجأه ، وقد حرص عدد من مسؤلي الزمالك علي زيارته في المستشفي والتواجد معه، وعلي رأسه إسماعيل يوسف مدير الكرة وحمادة أنور مدير النادي وخالد رفعت مدير التسويق ، كما قام العديد بالإطمأنان عليه عن طريق الهاتف ومنهم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الذي تواصل معه عبر الهاتف للتعرف علي أخرتطوراته الصحية والإطمأنان عليه.

شبكةعيونالإخبارية

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