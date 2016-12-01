اللجنة الوزارية للإنتاج تتخذ قرارات بشأن محاصيل «الزيوت والأرز والقطن»

إتخذت اللجنة الوزارية للإنتاج فى اجتماعها الاول اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات تتعلق بعدة موضوعات تمت مناقشتها اثناء الاجتماع الذى حضره وزراء الإسكان، والكهرباء، والإنتاج الحربي، والزراعة، والبترول، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال والقوى العاملة، وممثلي الجهات المعنية.

ففيما يتعلق بصناعة الزيوت والحلول المقترحة التى ستسهم فى خفض حجم الاستيراد من الخارج، والعمل على تلبية كافة احتياجات السوق المحلية من الزيوت، فقد كلف رئيس الوزراء، وزير الزراعة بإجراء دراسة حول التوسع فى الزراعات الخاصة بإنتاج الزيت، مع تحديد الاجراءات التى تساعد على تنفيذ هذه الخطة وبما يعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الاجراءات الخاصة بزراعة محصول الأرز، فقد شددت اللجنة على ضرورة الإلتزام بمساحة الأراضى المحددة لزراعة الارز، هذا بالاضافة إلى التأكيد على استمرار تنفيذ القرار الخاص بعدم تصدير الارز، واجراء تصوير جوى لحصر جميع المساحات المزرعة بالارز بالمخالفة، وتوقيع الغرامات عليها، إلى جانب العمل على اقرار مجموعة من الحوافز والمميزات لتشجيع زراعة محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وكان وزيرالموارد المائية والري قد عرض تقريراً متكاملاً حول الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية قبل موعد زراعة الأرز بما يحقق ضمان الإلتزام بزراعة المساحات المقررة، واستخدام طرق جديدة للزراعة.

وحول الملف الخاص بزراعة محصول القطن، فقد قررت اللجنة زراعة 220 ألف فدان، هذا بخلاف المساحة المخصصة لزراعة قطن الاكثار، جاء ذلك عقب استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً حول وضع استراتيجية متكاملة لتحديد مساحة الاراضى المنزرعة بالقطن في الوادي.

وحول الدراسة التى تم استعراضها خلال الاجتماع عن كيفية الاستغلال الامثل للنباتات الطبية والعطرية كأحد الموارد غير النمطية والهامة بمحافظة بنى سويف والجمهورية، وباعتبارها من المحاصيل غير التقليدية متعددة الاستخدامات سواء بصورتها المباشرة أوغير المباشرة عن طريق استخلاص المادة الفعالة واستخدامها فى صناعات الدواء والعطور وادوات التجميل، فقد حددت اللجنة الوزارية للانتاج يوم 7 ديسمبر الجارى موعداً للترسية على المكتب الاستشاري الفائز بتقديم أفضل دراسة لتنفيذ مشروع زراعى صناعى للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بنى سويف، وذلك من خلال زراعة 60 ألف فدان بتلك النباتات، لاستخلاص الزيوت منها مع الاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا المجال، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع بالمشاركة مع القطاع الخاص بعد اربعة اشهر.