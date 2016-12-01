«هادي» يسلم المبعوث الأممي لليمن رد الحكومة على خطة السلام

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الخميس في عدن مع مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وسلمه رد حكومته على خطة سلام تهدف لإنهاء الصراع الذي يعصف باليمن منذ 20 شهرا.

وبحسب رويترز قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن رد الحكومة يفند خارطة الطريق المقدمة من ولد الشيخ بهدف “تصحيح المسار وإنجاح مساعي السلام وفقا للمرجعيات المحددة والمعلنة المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها القرار 2216.”

وأضافت الوكالة أن هادي أكد حرصه التام على السلام وتطلعه إلى “سلام جاد لا يحمل في طياته بذور حرب قادمة وبما يؤسس لمستقبل آمن لليمن وأجياله القادمة.”

وأشار الى “محطات السلام المختلفة التي ذهب اليها وفد الحكومة للتشاور بنوايا صادقه من أجل السلام استجابة لدعوات الامم المتحدة والمجتمع الدولي من رعاة التشاور والسلام والتي للأسف جوبهت بتعنت وصلف واستكبار من قبل الانقلابيين الحوثي وصالح الذين لا يعولون أو يعيرون اهتماما للدماء اليمنية التي يسفكونها في عدوانهم السافر على اليمنيين من الأطفال والعزل الأبرياء” في إشارة الى مقاتلي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.