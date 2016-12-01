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رئيس الوزراء يشدد على أهمية قيمة الإنتاج في المرحلة الحالية

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رئيس الوزراء يشدد على أهمية قيمة الإنتاج في المرحلة الحالية رئيس الوزراء يشدد على أهمية قيمة الإنتاج في المرحلة الحالية

 

شريف اسماعيل – رئيس الوزراء

شدد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ما تمثله قيمة الإنتاج من أهمية قصوى في هذه المرحلة.

وأشار اسماعيل إلى ما يوليه برنامج عمل من إهتمام بالغ بالنهوض بكافة القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، والزراعة، بما يدفع قدماً نحو التوسع في إقامة العديد من المشروعات التنموية والتي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للإنتاج الاول اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، بحضور وزراء الإسكان، والكهرباء، والإنتاج الحربي، والزراعة، والبترول، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال والقوى العاملة، وممثلي الجهات المعنية.

استعرض الإجتماع تقريرًا مفصلًا حول البرنامج الزمنى المستهدف لتصنيع الخلايا الشمسية محلياً بنسبة 100%، والعمل على توطين صناعة أجهزة التحويل الخاص بالخلايا أعلى اسطح المبانى، هذا فضلًا عن تصنيع لمبات الليد عالية الكفاءة محلياً بما يلبى احتياجات السوق المصرى.

وأشار وزير الانتاج الحربى خلال مؤتمر صحفى إلى أن الوزارة تقوم حالياً بانتاج الالواح الشمسية بطاقة 50 ميجاوات فى السنة، ويجرى توريد خط انتاج جديد لانتاجها بطاقة 100 ميجاوات فى السنة، كما أن هناك مشروع عملاق لاقامة مصنع لانتاج الالواح الشمسية بطاقة 1 جيجا، مضيفاً اننا بصدد بحث مجموعة من الدراسات والعروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية لاقامة هذا المصنع.

أ ش أ

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