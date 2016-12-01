الناخبون في جامبيا يدلون بأصواتهم في أول تحد للرئيس

أدلى الناخبون في جامبيا بأصواتهم يوم الخميس في أول تحد انتخابي حقيقي للرئيس يحيى جامع الذي قال إن الله وحده هو القادر على نزع السلطة منه وزعم ذات يوم أنه سيحكم الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا “لمليار عام”.

واجتذبت مسيرات لمنافسه الرئيسي من المعارضة أداما بارو حشودا بالآلاف في استعراض نادر للتحدي لزعيم تقول جماعات حقوق الإنسان إنه كثيرا ما يسجن ويعذب المعارضين.

وتعهد بارو بإنعاش اقتصاد جامبيا أحد أكثر اقتصادات المنطقة ركودا وإنهاء الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والتنحي بعد ثلاث سنوات لتعزيز الديمقراطية.

وينفي أنصار جامع مزاعم ارتكاب أعمال وحشية وكثيرا ما يهاجم جامع التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لأفريقيا. واجتذب أيضا الرئيس وهو يرتدي عباءة بيضاء ويحمل نسخة من القرآن حشودا كبيرة خلال مسيرات في مختلف أنحاء جامبيا.

أ ش أ