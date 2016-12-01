أخبار عاجلة

إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الناخبون في جامبيا يدلون بأصواتهم في أول تحد للرئيس

Google+ Print
الناخبون في جامبيا يدلون بأصواتهم في أول تحد للرئيس الناخبون في جامبيا يدلون بأصواتهم في أول تحد للرئيس

يحيى-جامع

أدلى الناخبون في جامبيا بأصواتهم يوم الخميس في أول تحد انتخابي حقيقي للرئيس يحيى جامع الذي قال إن الله وحده هو القادر على نزع السلطة منه وزعم ذات يوم أنه سيحكم الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا “لمليار عام”.

واجتذبت مسيرات لمنافسه الرئيسي من المعارضة أداما بارو حشودا بالآلاف في استعراض نادر للتحدي لزعيم تقول جماعات حقوق الإنسان إنه كثيرا ما يسجن ويعذب المعارضين.

وتعهد بارو بإنعاش جامبيا أحد أكثر اقتصادات المنطقة ركودا وإنهاء الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والتنحي بعد ثلاث سنوات لتعزيز الديمقراطية.

وينفي أنصار جامع مزاعم ارتكاب أعمال وحشية وكثيرا ما يهاجم جامع التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لأفريقيا. واجتذب أيضا الرئيس وهو يرتدي عباءة بيضاء ويحمل نسخة من القرآن حشودا كبيرة خلال مسيرات في مختلف أنحاء جامبيا.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر

رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف