محافظ الدقهلية: الانتهاء من 9 آلاف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان

أعلن محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، اليوم الخميس، أنه تم الإنتهاء من 9 آلاف و69 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان القومي للشباب والإسكان التعاوني والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ ، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الوحدات التي تم الإنتهاء منها شملت 3 آلاف و72 وحدة سكنية بجمصة ضمن المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي، و4 آلاف و272 وحدة سكنية بجمصة أيضا ضمن المنحة الإماراتية إسكان اجتماعي، و476 وحدة سكنية في بني عبيد والمنزلة والمطرية وأجا وبلقاس ضمن المرحلة الثانية إسكان اجتماعي، و292 وحدة سكنية متبقية من الإسكان القومي للشباب تم فتح باب التقدم عليها، و13 وحدة سكنية وحدات متبقية من مشروع الأسر الأولى بالرعاية في ميت غمر وشربين والمطرية تم فتح باب التقديم عليها في ميت غمر، و944 وحدة سكنية بالمجزر ضمن مشروع “11 برج سكني” من خلال هيئة التعاونيات تم تخصيصها بمعرفة الهيئة العامة لتعاونيات البناء وللإسكان.

وأضاف المحافظ، أنه أكد على سرعة الإنتهاء من المشروعات الجاري العمل بها، خاصة في عمليات توصيل المرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي وأن يتم الإعلان عن جميع الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها وأصبحت جاهزة للتخصيص من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن الواقع في نطاقها هذه الوحدات السكنية.

أ ش أ